Délitia SUEDOIS

Je suis aux commandes d'une société de consulting en gestion d'affaires et propose des prestations de services conseil allant de la création à la fermeture d'entreprise, en passant par la comptabilité et gestion des RH, de l'ouverture à la clôture d'exercice, contrat commercial, dossier de subvention, etc... Je travaille en sous traitance avec deux cabinets d'experts comptable (1 dans les DOM et 1 en métropôle).

Implantée en martinique depuis 2008, mon équipe se compose de 2 autres personnes en free lance - 1 secrétaire administrative et 1 consultant fiscaliste. Je suis mobile sur toute la caraïbe.



Mes compétences :

Conseil en RH

Conseil juridique

Conseil en organisation

Conseil aux entreprises