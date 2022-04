Dellai JALEL

Email:yessine1979 @gmail.com





Je me suis homme tunisien née le:12 avril1979 mariée ayant(1)enfant j'ai 14 ans d'experience



-(2000-2002) dans societée valéo et( lyouni ) mateur dans le poste agent de magasin -october 2002-avril 2014 j'ai travaillée dans la sociéeté electro mécanique: casco tunisia située a menzel bourguiba dans la poste technicien import(responsable import)

-formation en cariste, -langue italyenne: (1er et2ème niveau) -,gestion stock -sécouriste interne. -environemmet, -qualitée



Principe fonction:contrôle import,suivie stock,contrôle fesable,organisation magasin,inventaire,export,bl+fact et planing production

-Encadrement d'une équipe de magasin +appro



-Connaissanse:excel,world,as400 ,systeme qualitée(analyse et suivie défaut fabrication et fournisseur)et traitement et résolution de problème

Langue:arabe,francais,abglais,italienne.



Mes compétences :

Logistique