Dellas TESSIER

Aimant le contact et les relations humaines j’ai effectué naturellement mes études dans le Sanitaire et Social > BEPA/BAC PRO Service Aux Personnes.

En sortant de l’école, j’ai eu l’opportunité de travailler au contact du public, en relation avec des clients et en collaboration avec de nombreux interlocuteurs, dans une entreprise ou je suis resté 18 ans. Dans un 1er temps en Sarthe et puis suite à une mutation, en Vendée.

Durant ces années j’ai sus être polyvalente, grâce à différentes missions confiées. Ayant fait le tour de l’entreprise et acquis de l’expérience et des compétences, je souhaite aujourd’hui m’épanouir à nouveau dans une autre structure. Etant à la moitié de ma vie professionnelle, c’est le bon moment pour relever ce challenge.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word