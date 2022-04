Contrôleur de gestion à la BICIAB durant cinq ans, j'ai su évoluer vers davantage de responsabilités en obtenant des postes d’auditeurs et de financiers en entreprise et ONG. ce qui m'a permis d'accroître mes diverses connaissances dans le domaine de la gestion et de l'organisation des entreprises. Je possède une bonne maîtrise de l’outil informatique avec une culture internationale multidisciplinaire .



Mes compétences :

dynamique

Energique

polyvalente

Rigueur

MORALITE