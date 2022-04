Dellia DEBICKSON

Je suis une jeune gabonaise diplômée d'un Bachelord en administration des affaires option logistique et transport, je suis actuellement agent logistique dans une petite structure qui exerce essentiellement dans la manutention et la logistique néanmoins je suis ouverte à tout types de proposition et tous contrat, ccd ou CDI dans une optique de recherche d'emploi et de meilleur condition sociale , professionnel et salariale . je suis très réceptive, déterminer , j’aime le travail d'équipe et je suis une très serviable employée.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access