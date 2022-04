Delma ISAAC

Forte de 4 années de travail dans différents secteurs d'activité (réception, accueil en milieu hospitalier, vente d'accessoires haut de gamme, accueil et relation client, hôtellerie/restauration...) je souhaite aujourd'hui rejoindre le domaine de la sureté aéroportuaire afin de débuter une carrière prometteuse, qui me permettra de mettre à profit et de développer mes compétences.

Dans ce cadre, je recherche un stage qui m'apportera une meilleure visibilité du monde de l'aéroport et me permettra de mieux appréhender les enjeux du métier d'agent de sureté.