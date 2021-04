Delmas NZOUNGOU

Jeune entrepreneur et Journaliste pigiste sportif par passion, je suis le créateur et responsable du site internet www.fansdufoot.com en ligne depuis le 17 janvier 2011.



Éducateur sportif j'encadre une équipe de jeunes au Mans FC .



Je travaille actuellement sur le développement de mon site Fans du foot et sur un nouveau projet à venir...





Mes compétences :

Business plan

Référencement du site

Management

Gestion d'un site internet

Plan marketing et plan de communication

Management du sport