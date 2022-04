Delon Devilier MBACHOU

Madame, Monsieur



Actuellement étudiant en Master 2 spécialité fiscalité-comptabilité et Audit à l’université de Dschang, je suis à la recherche d’un stage professionnel d’une durée minimale de 3 mois. C’est à ce titre que je vous propose ma candidature pour le poste d’auditeur stagiaire.



Mon cursus universitaire ayant été orienté vers la Comptabilité, la finance, le Contrôle de gestion et l’Audit, m’a permis d’acquérir diverses connaissances dans ces domaines. De plus, le stage que j’ai effectué en tant qu’Assistant Contrôleur de Gestion, m’a permis de mettre en pratique plusieurs acquis et surtout de découvrir le processus de contrôle interne au sein d’une entreprise.



L’audit est un pôle stratégique pour le bon fonctionnement d’une entité financière. En effet, il permet de contrôler, de veiller au bon déroulement des activités de cette entité et surtout permet d’anticiper les risques financiers qui peuvent avoir des impacts conséquents.



La prédominance et l’importance de ce domaine constituent pour moi une réelle motivation. C’est la raison pour laquelle mon choix s’est orienté vers votre société où je souhaite m’investir en mettant ainsi en pratique les enseignements théoriques que j’ai reçu.



Dynamique et doté du sens de l’initiative, je suis conscient de l’investissement que requiert l’accueil d’un jeune diplômé, et entend donc mettre à votre disposition toute l’énergie et l’ambition qui m’animent. La flexibilité, les aptitudes à travailler en équipe et l’assimilation rapide des nouvelles tâches, font partir de mes points forts.



En espérant que mon parcours et mes aspirations correspondent à vos attentes, je vous prie, Madame, Monsieur d’agréer mes salutations les plus respectueuses.









Mes compétences :

Audit interne et externe

Contrôle de gestion

Comptabilité Gestion des entreprises

Conseil

Coaching

Chef de projet