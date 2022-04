Delonay FABIENNE

Riche d'une double expérience, en entreprise et en cabinet comptable j'exerce avec passion, exigence et rigueur la fonction assistanat RH-Gestion du personnel et paie avec un profond attachement pour l'écoute et le conseil.



Je possède près de 20 années d'expérience dans ce domaine mais également dans celui de l'assistanat de direction générale.



Motivée je souhaite donner un souffle nouveau à ma carrière et évoluer au sein d'un service RH en entreprise.