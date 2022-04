Delorme SANDRINE

Je recherche un poste de comptable fournisseur et générale à proximité de La Roche sur Yon.

Titulaire d’un DUT en GEA, avec une expérience de 19 ans au sein de deux sociétés internationales , j'ai acquis des connaissances techniques, me permettant aujourd'hui de prendre en charge la comptabilité d'une ou plusieurs entreprises jusqu'au bilan et à la préparation de la liasse fiscale, ainsi que les déclarations fiscales.

Organisée, rigoureuse, travaillant en équipe et avec une bonne capacité d'adaptation, je souhaite pouvoir m’investir dans une grande société.

J'ai également le goût de l'analyse et suis intéressée par les travaux relatifs au suivi des résultats de l'entreprise. Je désire aujourd’hui mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique .



Mes compétences :

Microsoft Access

Prolog

PeopleSoft

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

EDI

Comptabilité

Microsoft Windows

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Management opérationnel

IWS logiciel intragroupe

BFC logiciels de consoldation