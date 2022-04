Delouis FRANCE

La Maison Delouis est une entreprise familiale fondée en 1885 à Limoges. Bien implantée dans le tissu économique local, innovation et respect des traditions gastronomiques françaises sont aujourd'hui comme hier les principes directeurs de la marque.

Fidèle à sa devise "la qualité par le naturel", Delouis apporte un soin particulier à la sélection de ses matières premières pour garantir traçabilité et qualité de ses produits et de ceux de ses clients. Experte dans la fabrication à façon et forte de son propre laboratoire R&D, le savoir-faire de la Maison Delouis a motivé de nombreux industriels à lui confier le développement et la production de leurs innovations de petite ou grande série, conventionnelles ou biologiques.

Nos certifications (BRC, IFS, Ecocert) et engagements RSE reflètent bien notre ambition qualité et l’impact positif sur notre environnement.



Mes compétences :

Bio

Service client

Production industrielle

Administration d'entreprises

Stratégie commerciale

Responsabilité sociétale des entreprises

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Export

Production

Approvisionnement et achats

Qualité produit

Travail en équipe

Innovation

Management de la qualité

R&D

Qualité