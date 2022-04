Delovane ALEXANDRE

En 2012, j'ai crée CI-AD situé dans le 16ème à Paris. CI-AD regroupe diverses activités notamment le Coaching / Conseil, la Graphologie pour les profils de personnalités et les recrutements, la chromothérapie et la stimulation audio visuelle que j'exerce depuis de longues années.



CI-AD s'adresse à toutes sortes d'entreprises mais aussi aux cadres, dirigeants et bien entendu aux particuliers.



Depuis 2014, les activités se developpent sur le Maroc



La philosophie de CI-AD est basée sur le respect des relations humaines, la loyauté, le respect des engagements, la performance et le dévouement aux services de tous les clients.



Ces résultats de satisfaction ont permis au cabinet CI-AD une reconnaissance de sa clientèle individuelle, de marques et des enseignes.



Contact :

France, Paris 0033 (0)6 62 06 42 18

Maroc, Casablanca 00212 (0)6 12 97 40 91

contact@ci-ad.fr -Array



Mes compétences :

Conseil

Communication

Consultant

Coaching

Chromotherapie

Graphologie