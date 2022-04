Delph CERESER

Projet de double activité :

Photographie & activité actuelle.

Je traverse la vie, elle me traverse elle aussi ; je regarde.

L' esprit, le coeur et l' âme s' activent alors ...

Formes, couleurs, lumières, prennent place dans un cadre.

Comme pour à jamais retenir la beauté, la pensée, l' émotion suscitées .... Clic !





L' instant où je balade, vois, regarde, déclenche.

Sans m' inspirer de ce qui existe déjà, sans prétendre faire du "qui n' existe pas".

Je n' y pense pas et ça ne m' intéresse pas.



L' extérieur s' impreigne en moi quand je regarde ; je fixe ce temps, renvoie l' image.

Il n' y a que moi qui sache tout ce qui a été dans l' instant.

Le partager, c'est offrir à chacun de plonger dans mon regard avec le sien, son intérieur -à lui- ,

plus ou moins proche du mien -de fait- ou m' y reconnaissant un peu, s' il me connait.

C' est tout.





Parfois simple beauté de l' autour dans lequel je me plonge, parfois l' insolite qui me surprend et m' amuse.

Un savoir-faire, une richesse qui me fascine sur un bâtiment ou autre, un bout d' humanité dans son histoire ;

un essai de quelque chose ; une ligne, un jeu de couleur, de lumière ...

Parfois une pensée que ça suscite ; ou simplement un regard esthétique.

Comme ça vient, en fait.



Je vais, je vois, regarde, ressens, pense.

C' est simple.





