Delphes DESVOIVRES

Illsutratrice et scénariste de mon premier album de bande-dessinée adulte, je suis aussi formatrice en créativité.

Je propose aux étudiants des classes d'écoles de commerces/ salariés / patrons/ chômeurs actifs et retraités, une expérience qui aide à comprendre le processus créatif.



Nous savons aujourd'hui que chaque acteur de la vie économique doit être capable d'évoluer dans un environnement complexe, dynamique et diversifié. Pour s’adapter à ces changements et être sans cesse innovant, chaque individu doit connaître ses particularités créatives en même temps qu'il doit être capable de repérer les processus et les aspects d’une attitude créative et innovante chez autrui.



En plus de ces formations je réalise des médiations artistiques dans les grandes et petites expositions d'art contemporain en accompagnant des groupes dans les foires et les galeries ou parfois dans les ateliers des artistes directement.



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Créativité

Dessin

Education

Éducation artistique

Formation

Illustration

Internet

Peinture

Sculpture

Storyboard

Voyages