Delphia BASSILY HENDY

Diplômée d’un master 1 de droit privé, mention assez bien, et actuellement en Master 2 « Contrats et contentieux » à l’Université Nanterre Paris X, j’effectue mon alternance au sein de JURIDICA, filiale d’AXA France. Cette année d’alternance m’a permis de découvrir le monde du travail et plus particulièrement les métiers du droit. A la suite de mes études, je souhaiterais poursuivre mon parcours en tant que juriste d’entreprise.



Mon parcours généralise m’a amené à connaitre de nombreux domaines du droit, plus particulièrement en droit privé. J’ai ainsi acquis les fondamentaux en droit civil et pénal, de même qu’en procédure civile et pénale.



Par ailleurs, j'ai travaillé tout au long de mon cursus universitaire, ce qui m'a appris à mettre en place une certaine organisation et rigueur.



Mes compétences :

LexisNexis

Droit pénal

Dalloz

Droit

Droit immobilier

Droit des contrats

Juriste d'entreprise

Sports de glisse

Microsoft Office 2010

Veille juridique et législative