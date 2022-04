Delphie BIGOT

Delphie, 22 ans, intérimaire dans l'attente d'un poste en CDI

Je suis passionné de lectures et de cinéma; je vis dans un univers créatif et imaginatif et aimerai beaucoup travailler dans un domaine qui collerais à cet univers que sa soit vente dans un magasin culturel ou une librairie ou encore dans une imprimerie.

Souriante, dynamique et motivée je sais m'adapter à toute les situation et j'apprends vite le travail requis par l'entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Conseil Vente

Culture

Etiquetage

Gestion de stock

Inventaire

Merchandising

STOCK'

Vente