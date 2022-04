Delphin AKOTO

Je me présentes comme étant l'étudiant AKOTO DELPHIN EVRARD XAVIER du Groupe LOKO. Chrétient d'origine, je me base sur les principes réligieux pour fonctionner. Pour être un peu plus explicite, je peux m'attribuer la qualité d'être un Homme intègre en tout, mais ce n'est pas pour autant que je mélanges le travail et la réligion.Ainsi venons au fait que j'entames une carrière en Réseaux Informatiques et Télécommunication(RIT). Ce choix ne s'est pas effectuer dans un pure hasard, car pour moi ce secteur requiert d'énormes avantages tant sur le plan financier, relationnel et profetionnel. Par conséquent je me vois dans la capacité de donner mes acquis au service des entreprises ou des particuliers qui souhaiterons rentrer en collaboration avec moi.outre passé ce domaine je fais aussi de la maintenance informatique que ce soit sur les Personnal computer de bureau que sur les portatifs.

Ma devise est SEUL L'EFFORT FOURNI EST RECOMPENSE.

Je vous attend pour de multiples collaborations. JESUS vous bénisse.