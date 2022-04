Delphin DUCREY

Après une maitrise d'informatique, j'intègre Linedata Services pour des développements autour du progiciel EKIP. J'ai pu approfondir mes connaissances en base de données (ORACLE) et découvrir le PL/SQL et les développements Forms.

J'ai eu la possibilité de passer, lors d'une mission en maitrise d'ouvrage, à de l'assistance fonctionnelle à utilisateur.

De retour au siège pour participer à un projet de Front Office (en java, J2EE, JSP) : j'ai pu me perfectionner en java que j'avais découvert en fac.

Puis j'ai occupé un poste en tma sur le site du client suite à la mise en production du front, j'ai participé à la hotline de niveau 2 :

assistance utilisateur, suivi des anomalies, expertise et correction des anomalies, constitution des livrables (fichiers WAR et notes de livraison), estimation de charges et réalisation d'évolutions.

Actuellement en clientèle pour une mission de support utilisateur, paramétrage, gestion des courriers, intervention en base pour débloquer des dossiers sur le progiciel EKIP.



Mes compétences :

PL/SQL

Java

J2EE

Oracle Forms

JSP

Javascript

Struts

Hibernate

Pro*C

SQR