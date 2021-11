Delphin MPUTU (DELPHIN MPUTU)

Détenteur dun diplôme de licence en Droit à luniversité de Kinshasa (UNIKIN), jai eu durant mon parcours académique à acquérir la capacité à rédiger des actes juridiques, assister et conseiller les organisations dans la réalisation de procédures légales et administratives conformément à la législation congolaise, la gestion du capital humain, une grande connaissance des lois de la République, pour nen citer que celles-là.

En outre, jai eu à apporter ma petite pierre au travers mon savoir-faire, mon savoir-vivre et mon savoir-être dans la construction de lédifice chez ANES ONGD/ASBL et au cabinet davocats MPOYI-KAMULAYI et Associés respectivement en tant qu'assistant juridique et secrétaire permanent où jai eu à développer certaines aptitudes notamment la rigueur, le choix des priorités, la gestion de linformation et le respect de la confidentialité, la ponctualité, le souci datteindre toujours les résultats escomptés, la capacité de travailler seul et en équipe, la capacité de travailler sous pression et de résoudre avec efficacité tout problème lié au service, mais aussi de diriger des réunions à labsence du supérieur et écrire correctement les comptes rendus.