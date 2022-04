Delphine ADAM

Dans ma besace il y a...Une créatrice, une mère, une femme...Un brin espiègle et une âme d'enfant !



Je suis issue d'une formation artistique, stylistique et graphique.

9 ans à apprendre les ficelles du milieu textile, puis 7 ans durant lesquels j'ai pu créer pour les moments importants de la vie.



Aujourd'hui créatrice de ma propre marque d'accessoires de mode, je m’épanouis au milieu de mélanges de tissus colorés, d'imprimés vitaminés et surprenants.

Je fabrique à la demande, pièces uniques ou mini séries de 2 ou 3 pièces identiques maximum.



Je vous invite dès maintenant à découvrir mon univers pour y trouver des idées cadeaux ou tout simplement pour vous faire plaisir !