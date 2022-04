Delphine AGEORGES

L'objectif de ma formation en Licence Chargé de Gestion en Ressources Humaines était de compléter mon expérience, d'enrichir mon savoir dans le but de revenir sur le marché de l'emploi plus armée.

J'ai acquis une solide expérience au cours de mes 15 années de responsable de secteur dans le domaine de l'aide à la personne à domicile dans la gestion du personnel, le management et une bonne communication avec différents partenaires médico-sociaux notamment.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Suivi administratif des dossiers clients

Organisation et gestion des salariés

Microsoft PowerPoint