Delphine AIGOIN

Après avoir été diplômée en BTS dans le tourisme, j'ai travaillé dans ce secteur pendant une vingtaine d'années dans les voyages, l’hôtellerie et la location de voitures.

Ces secteurs d'activités ont fait de moi une personne qui aime le contact et les échanges.

Je suis passionnée par les médecines complémentaires et en particulier la lithothérapie par la vente et conseils de minéraux.

Je pratique également le reiki et le tai chi chuan.Ces disciplines font de moi une personne qui est à l'écoute des autres , qui a de la maitrise.

Dans l'attente prochaine d'une formation en massage bien-être 5 mondes et énergétique chinoise.