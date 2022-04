Delphine ALLIOT

Expérience variée en finance, consolidation, contrôle de gestion industriel, au sein d'entreprises industrielles et de haute technologie mais aussi en gestion de projets tels que l'implémentation d'ERP/ progiciel CPM.

Habituée à travailler dans un environnement complexe et exigeant : LBO, opérations de croissance externe, audits d'acquisition, processus budégétaires...

Et parce que je suis convaincue que "l'amélioration continue" est nécessaire en tant qu'individu mais également en tant que partenaire de l'entreprise et manager j'ai suivie plusieurs formations tout au long de ces années dont un MBA à l'Université de Paris Dauphine.







Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel

Credit management

Consolidation FRENCH GAAP - IFRS

LBO

ERP - BI softwares