Madame, Monsieur,





Apres une première année de Master Marketing avec une spécialisation en Tourisme et Hôtellerie au Pôle Paris Alternance, je souhaiterais approfondir mon expérience professionnelle dans le secteur du marketing au sein d'un établissement hôtelier.



Grâce à mon parcours scolaire, j’ai pu acquérir des compétences tant au niveau commercial, marketing que communicationnel.



Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma candidature.



Je reste dans l'attente de toute proposition et me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.





Cordialement,





Delphine ANTOINE





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint