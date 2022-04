Delphine ASSIBAT

Assistante de gestion depuis 12ans dans le secteur du bâtiment



Mes compétences :

Traitement des dossiers d'appel d'offres

Suivi de la sous-traitance

Contrôle et validation des factures fournisseurs

Comception du plan de formations

Facturation clients et relance impayés

Suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire

Etablissement des paies

Gestion des contrats intérim, d'apprentissage, de

Gestion des congés, arrêts maladie, accident du tr

Planification de réunion et prise de compte-rendu

Formalités d'embauche et de départ

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Word, Excel, Powerpoint