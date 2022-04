Delphine AUBAILLY

Riche de 12 ans d'expérience dans le domaine social et 4 ans dans l'insertion professionnelle, formée à l'animation de formation, je recherche un poste de formatrice dans mes domaines de compétences : élaboration de projet professionnel, stratégie et techniques de recherche d'emploi, remise à niveau, préparation aux concours sanitaires et sociaux, domaine du social.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Accompagnement social

Animation de formations

Accompagnement à l'emploi

Financement de projet