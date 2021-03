Delphine AUVITY

Au cours de mes différentes missions, j'ai pu développer mes compétences techniques et fonctionnelles ainsi que mes capacités d'analyse.



Etudes :

Analyse fonctionnelle et technique

Analyse de données

Migration de données et d’application

Tests logiciel (intégration, recette)

Maintenance évolutive et applicative

Rédaction de documentation (tests, procédures, spécifications, …)

Encadrement de développeurs

Fiabilisation des processus

Création de reports



Support :

Soutien exploitation

Support équipes développements

Support utilisateurs niveau 3

Formation support utilisateurs niveau 2



Décisionnel :

Création de catalogues de données

Réalisation de tableaux de bord décisionnels



Méthodes et outils :

ERP : SAP Retail ECC 6.0, modules MM et SD, idocs

Systèmes d’exploitation : Unix, Windows NT\2000\XP, MsDos

Bases de données : Informix, Oracle, Universe, Dbase

Langages: Sql, Informix-4gl, C (notions), Universe (Basic et Retrieve), ABAP (notions)

Outils : Business Object 5.0, Visual Basic 6.0, VBA, Arcview, Toad, Jetform, Office, Continuus, Cvs, Dollar Universe, Kimoce

Méthodologies : Merise, UML



