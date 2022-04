Delphine AZAIS DE VERGERON (DORN)

Diplômée d'Arts Graphiques, J'ai été par la suite Maquettiste-Infographiste au sein de l'agence de communication Befom à Paris.

BEFOM est spécialisé dans la fabrication, la réalisation, la maintenance et l'installation des panneaux électroniques Infoguide depuis plus de 25 ans.

Puis, de retour à la Martinique, j'ai travaillé 2 ans en tant que responsable clientèle et graphiste dans l'imprimerie ART COM où j'ai pu me perfectionné dans le savoir de l'impression.

En qualité de Maquettiste-Infographiste, j'assure la conception , la réalisation et la production de supports. Je réalise des maquettes et publicités jusqu'à leur impression, qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client.

Je suis aujourd'hui à mon compte en tant que Graphiste Freelance pour les professionels afin de leur proposer mon savoir, mes créations mais aussi pour les particuliers, pour des tableaux graphiques ou personnalisés encadrés ou sur toile.



Mes compétences :

Maquettiste