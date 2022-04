Delphine AZEMARD

Je suis une personne souriante et avenante avec les personnes qui je rencontre et très attentive à leurs attentes en créant une relation de confiance et de professionnalisme .Mon dynamisme,ma créativité,mon sens des responsabilités et ma persévérance sont les qualités qui me représente le plus.



J'aime aussi les challenges qui me permettent de me dépasser afin de réaliser les objectifs qui me sont fixés dans un processus ou l'esprit d'équipe fera notre force pour faire progresser le chiffre d'affaire .



Mes compétences :

Analyse des besoins

Accueil