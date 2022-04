Delphine BABAS

Riche d'une expérience de plus de cinq ans dans le domaine de l'équipement de laboratoire en tant que Technico-commerciale, je suis à l'écoute de toutes les opportunités professionnelles cohérentes avec mon parcours professionnel. Je suis aujourd'hui disponible pour assurer de nouveaux défis !



Diplômée d'un DUT de Chimie et Major de la promotion 2011 de la Licence Professionnelle en Instrumentation et Réactifs de Laboratoire de l'ESTBA (Paris 20ème), je suis actuellement en poste au sein de la société Cole-Parmer Ltd en tant que Support Technique & Coordinatrice Marketing.



Sérieuse et motivée, je vous invite à me contacter pour toute demande de renseignement complémentaire ou tout poste à pourvoir. Je serai ravie de vous exposer mes motivations.



Mes compétences :

Vente

Chimie

Marketing

Commercialisation des produits techniques

Contrôle qualité

Support technique

Télémarketing