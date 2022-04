Delphine BARBAT

Titulaire d'un Bac Communication Administrative et Secrétariat.

Je suis entrée dans la vie active en 1998

Forte de mon expérience dans le domaine du secrétariat, assistanat et de la gestion au vu de mes diverses expériences.

Je souhaite m'orienter dans le secteur du consulting d'aide à la recherche à l'emploi ou de la formation.



J'aime concevoir et réaliser des entretiens,

aider et soutenir les personnes à la recherche de leurs ambitions,

faire le point sur leur parcours professionnel et personnel,

définir leur ou un projet,

les pousser à la réflexion de soi et dans leur retranchement,

les mettre en condition pour assurer au mieux leur présentation,

satisfaire leur demande,

les orienter là où ils s'attendent le moins...



Je suis dynamique, à l'écoute, ambitieuse et à la découverte de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Dynamique