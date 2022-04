Delphine BARLET

Bonjour je suis titulaire d'un bep sanitaire et social et d'un cap petite enfance,je suis à la recherche d'un emploi comme garde d'enfants à domicile.Je suis douce patiente gentille calme et j'adore les enfants,et expérimentée car je suis maman de trois grandes filles.Je suis disponible de suite.N'hésitez à me contactez pour de plus amples reiseignements



Mes compétences :

Sorties