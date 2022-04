Delphine BARTIER

Je me spécialise dans le digital et le e-commerce. Je suis un Mastère Spécialisé MS MDCE à la Skema Business School. Je renforce mes 20 ans d'expérience dans le marketing territorial pour le développement du tourisme. Communicante, responsable des relations presse. J'ai avant tout travaillé sur le marché britannique en BTOC et BTOB.



Mes compétences :

Tourisme durable

Rédaction web

Emailing

Relations Presse

Ux design

eCRM

Marketing territorial

User experience

Gestion de projet web

SEO

Méthode agile

SEM

Social media

Stratégie digitale

Marketing relationnel