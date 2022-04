Je recherche un poste de responsable transport et logistique. Avec une expérience de 12 ans dans le domaine du transport frigorifique, je souhaite mettre à profit mon savoir faire dans une entreprise recherchant des compétences dans la planification, l'ordonnancement, la gestion du personnel...

N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Planification

Management

Analyser les besoins et définir les objectifs