Delphine BATTISTELLA

D’un profil organisé et rigoureux, j’ai exercé huit ans en tant que responsable magasin dans le milieu de l’esthétique avant de faire une formation d’Assistante de Direction.



L’objectif de cette formation était de me diversifier et de compléter mes connaissances afin d’assister une équipe de travail dans le but d'optimiser la gestion de leur activité quotidienne.



L’expérience du commerce et le sens du relationnel alliés à ma formation d’assistante font de moi une personne polyvalente sachant ce que veut dire le « sens du service client »





Mes compétences :

Microsoft Office