Delphine BEAUVILLAIN

C est en devenant maman que j ai choisi de réorienter ma carrière professionnelle pour faire du bien aux autres et remettre l être humain au coeur de mon activité.



Cadre marketing dans le secteur génie climatique pendant 8 belles années, j ai souhaité réorienter ma vie professionnelle pour quelle me ressemble davantage.



De plus, suite à un bilan de compétences et à plusieurs rencontres dans l'univers du bien-être, la réflexologie m'est apparue comme une évidence. J'ai intégré l'Ecole de Podo-Réflexologie de Paris pour me former à la réflexologie plantaire et à l'énergétique chinoise.



Réflexologue certifiée en 2018 et membre de la Fédération Française des Réflexologues, j'ai ouvert mon premier cabinet au sein d'un espace pluridisciplinaire à côté de Paris. En parallèle, je me suis formée à la Naturopathie chez ADNR Formations, école agréée au Syndicat des Professionnels de la Naturopathie.



Début 2021, je rêve de pouvoir faire vivre la réflexologie dans un environnement plus naturel et revenir à mes origines, non pas normandes mais celles de la terre. Riche de cette belle expérience de 3 ans en région parisienne, j'ai débuté en septembre 2021 une nouvelle aventure en Normandie.



Désormais réflexologue et conseillère en naturopathie, je vous accueille dans mon cabinet situé au coeur du Parc Naturel Régional Normandie-Maine, et plus exactement à quelques minutes à pied de la magnifique forêt d'Ecouves, près d'Alençon.



Professionnelle bienveillante, passionnée et épanouie par mon métier dans lequel la technique et l'approche psychologique se côtoient étroitement, ma véritable personnalité peut s'exercer en toute liberté. Je suis sur un chemin au coeur de l'humain, riche et palpitant sur lequel je marche et j'apprends tous les jours. Le tout, avec curiosité, empathie et humilité.



Vous êtes considéré(e) comme « unique ». Je travaille sur la globalité de votre être (corps, esprit, mental). Et je vous accompagne pas à pas, à votre rythme, avec attention, écoute, patience et bienveillance vers un meilleur équilibre de vie.



Au plaisir de vous lire, vous rencontrer,



Delphine