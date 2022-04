Titulaire du CAP petit enfance et BEP sanitaire et sociale ma passion pour ce métier et l'échange humain qu'il m'apporte, sont les clefs de ma motivation.

Ma formation m'a permis d'acquérir aussi bien des connaissances théorique que des qualités humaines telles que le sens du contact avec les enfants, la capacité d' écoute et l' esprit d' équipe .