Compétences:

- Direction Générale de PME du secteur Mode et Luxe

- Repositionnement de marque, stratégie d'expansion

- Restructuration, optimisation opérationnelle

- Développement commercial

- Gestion des licences et contrats commerciaux

- 15 ans d'expérience dans l'univers du Luxe et du prêt-à-porter haut de gamme