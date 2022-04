Delphine BENARD

Je suis actuellement sur un démarche de validation de mes compétences autour d'un diplôme de coordinatr de projets sur le territoire(géographique) et réseau(auprés des partenaires: associatifs,institutionels,entreprises,indépendants).

A ce titre actuellement je travaille sur l'Année Internationale des Forêts et je vise sur cette thématique à représenter, de part leurs actions, des partenaires de tous horizons et de développerer une dynamique de territoire.

Ce travail permet de faire le lien avec des partenaires,del'alimenter par des nouveaux venus,de nouvelles actions.C'est un travil qui permet ainsi à une structure d'être valoriser et reconnue(subventions,label,partenariat).



Il me semble toujours plus facile de faire ensemble que tout seul sur bien des points.



Voilà brièvelment ma mission actuelle et future.

Je suis une personne qui aime bien évidement le contact,monter des projets et travailler en réseau.

J'ai une expérience de 15 années dans la montée de projet et j'ai eu l'opportunité de monter mon propre projet,de le gérer et de le finir



Je rebondis aujourd'hui pour valider mes compétences et proposer ma candidature sur le marché du travail.



Mes compétences :

aime le contact

Anglais

Anglais courant

autonome

FORMER