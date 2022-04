Delphine BÉNAYS

De formation graphiste, j’ai une expérience d’environ dix ans dans divers domaines comme l’édition, la communication, l’évènementiel, le packaging, le viticole, la signalétique mais aussi le textile.



Au fil des ans, j’ai su intégrer des compétences, qui me permettent aujourd’hui d’appréhender toutes demandes et tout supports.

Créative, rigoureuse et à l’écoute du monde qui m'entoure, je sais être réactive, efficace et de répondre aux impératifs. J'ai une véritable passion pour mon métier.







Vous trouverez sous ce lien quelques-unes de mes créas !

http://delphine.benays.perso.sfr.fr/book.pdf



Mes compétences :

Adobe InDesign

Design graphique

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop