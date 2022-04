Delphine BERENGER

J'aide les petites et moyennes entreprises à définir une stratégie pour optimiser leur présence sur internet et sur les réseaux sociaux. Je participe à la mise en place de leurs campagnes de vente (rédaction d'e-mails promotionnels, de courriers de vente directe) et à tout ce qui entre dans le cadre du marketing de contenu : création d'un site internet, rédaction de newsletter ou livrets promotionnels, brochures, etc.



Mes compétences :

Internet

Auteur