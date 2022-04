Delphine BERNARD

Je recherche actuellement un poste d'assistante logistique dans la région bordelaise.



J'ai obtenue la licence pro LOGIQUAL à Carquefou en 2013 à la suite de mon DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) que j'ai préparé en un an à Lorient. Cette formation a eu pour but de nous apprendre la gestion de production, l'amélioration du poste de travail, le management de la qualité ainsi que différentes techniques utilisés en entreprise (GPAO, SPC, JAT, VBA).



J'ai également suivi une formation informatique à l'IUT de Vannes(2009-2011). Durant ma dernière année, j'ai effectué un stage de développement d'une base de données Access dans l'entreprise de production Hill-Rom (entreprise de production de lits et matériels hospitaliers) à Pluvigner.



Mes compétences :

Informatique

ERP

Microsoft Access

Caces 1

Caces 3