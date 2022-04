Delphine BERTILLOT

Diplômée de l’école de Condé en art appliquée et stylisme de mode en 2003, je suis à la recherche de stylisme et graphisme en freelance.



Après avoir travaillée pendant plusieurs années au sein de bureau de style en mode homme, femme et enfant dans le monde du luxe, j’ai acquis une expérience très enrichissante et une grande connaissance de la mode.

Je décide aujourd’hui de me lancer en freelance et par la présente je vous propose mes services en matière de stylisme et graphisme : élaboration des plans de collection, définition des thèmes, gammes de couleurs, choix des matières, création d’imprimés et de motifs, tout en étant influencés par les tendances et mes inspirations.





Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Caledo