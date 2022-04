Delphine BETHEGNIES

Depuis toujours, les voyages au cœur de l’âme humaine me fascinent. Après de longues aventures littéraires et théâtrales, je me suis passionnée pour la gestalt-thérapie. Depuis février 2016, je peux vous accompagner dans vos difficultés ou dans votre envie de vous développer sur le plan personnel, et continue aussi à approfondir ma formation en gestalt-thérapie à l’institut Champ G de Roubaix.