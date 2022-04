Delphine BEZIAU

Actuellement à la fin de mon contrat postdoctoral à l'Institut de Cardiologie de Montréal, je suis passionnée par la recherche médicale. Mon objectif professionnel est de devenir chargée de projets dans le secteur biotechnologies/industrie pharmaceutique. Je suis mobile dans la région du grand Montréal au Québec (statut de résident permanent) ainsi que sur la France entière.



Mon atout ?

Ma formation académique combinée à mes expériences d’enseignement et d'administration m’ont permis de développer mes compétences dans de nombreux domaines tels que la gestion de projet ou la communication orale et écrite



Ma différence ?

Ma double expérience au Canada et en France m'a permis d'apprendre l'anglais et de nouvelles méthodes de travail.



Mes qualités ?

Polyvalente, dynamique, organisée, méticuleuse, je suis à la fois une travailleuse d'équipe et une meneuse, compétente dans la conception de mes propres projets et capable d'aider les autres à le faire.



Mes compétences majeures ?

- Design, développement et gestion de projets de recherche

- Analyse et interprétation de résultats scientifiques

- Rédaction de demandes de subvention de recherche

- Travail d'équipe

- Communication orale et écrite

- Encadrement d'étudiants

- Jury d'évaluation en congrès scientifiques et arbitre pour la publication d'articles scientifiques

- Vulgarisation

- Implication dans la vie de l'entreprise (représentante étudiants, membre de différents comités (site web, hygiène et sécurité))

- Bonnes pratiques de laboratoire

- Enseignement



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Recherche de financement

Recherche scientifique

Travail en équipe

Analyse de données

Enseignement universitaire