Delphine BIETH

Mes centres d'intérêts professionnels ? Le handicap, la formation et la communication - accessoirement la gestion administrative.



Je suis à la recherche de nouveaux challenges pour que mes métiers de coeur (re)deviennent mon coeur de métier...



De préférence "côté entreprise", tant pour pour le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sensibilisation des collaborateurs et tuteurs... Pour les personnes reconnues "travailleur handicapé" ou qui pourraient l'être...



J'aime et pratique volontiers les concepts innovants, expérimentaux... J'aime la coopération, le partage, la sensibilisation...

La richesse nait de la différence : j'aimerais vous rencontrer pour vous en convaincre...



A bientôt...



Mes compétences :

Formatrice

Accompagnement

Connaissance du handicap