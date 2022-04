Delphine BLONDE

Les points clés de ma candidature :



• Master Chimie et Ingénierie de la Formulation avec une première expérience dans le développement et l’optimisation de liants pour peintures biosourcées, au sein de l’entreprise Roquette Frères.



• Doctorat en chimie spécialisé en formulation, analyse et oxydation, réalisé pour l’entreprise Unilever basée à Liverpool.



• Mon expertise scientifique dans le domaine de l’oxydation et de la formulation (peinture, microémulsion).



• Mon appétence pour les challenges dans les domaines de la recherche, du développement et de l’application.



• Mon aisance en anglais, renforcée par des échanges réguliers avec les industriels et plusieurs mois à Liverpool.



• Mes compétences dans la gestion de projet : remplir les objectifs fixés en un temps imparti a exigé autonomie, engagement personnel, sens du résultat et une grande organisation.



• Mes connaissances en chromatographie liquide (haute performance ou sur couche mince), en RMN ou encore en spectrométrie de masse (FID, MS, ESI, FTICR).



• Mon esprit de synthèse et mes aptitudes à rédiger des rapports avec rigueur et efficacité.



• Mon adaptabilité et mes aptitudes relationnelles mises en œuvre lors diverses collaborations industrielles ou universitaires, notamment lors d’une expérience de 8 mois en tant qu’ingénieur d’étude pour l’entreprise SATT Nord.



• Mon habileté à communiquer de manière claire tout en m’adaptant au public visé.



• Mon esprit d'équipe, mon optimiste, mon dynamisme et ma persévérance.



• Ma disponibilité immédiate.





Mes compétences :

Recherche scientifique

Chimie analytique

Oxydation

Formulation

Chimie organique

Gestion de projet

Vieille stratégique

Travail en équipe

Organisation