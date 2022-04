Delphine BLOUDEAU

Dynamique , motivée, je bénéficie d'une riche expérience professionnelle dans le milieu médical, ainsi qu'une expérience commerciale réussie en tant qu'Adjointe Responsable de magasin pour le groupe Pronuptia et de Déléguée Médicale,

Suite à une reconversion professionnelle,Je viens tout juste d'être diplômée( le 8 octobre 2014) en tant que Comptable Gestionnaire.

Esprit d'équipe,management, très bon relationnel sont les principaux atouts qui me définissent.

J'étudie toute proposition professionnelle sérieuse.





Mes compétences :

Logiciels comptable

Maîtrise des outils bureautique

Codifier une facture

Accueil physique et téléphonique