Delphine BOILEAU-TERRIEN

Si vous souhaitez faire partie de mes contacts, je vous invite à me retrouver via mon profil LinkedIn par ici : https://www.linkedin.com/in/delphineboileauterrien/fr



--



Exercez-vous un métier qui ne vous plaît pas et pourtant, quoi faire d’autre, vous n’avez fait que ça?



Quand vous osez imaginer ce que vous aimeriez vraiment faire, entendez-vous une petite voix vous dire «ce n’est pas possible»?



Essayez-vous de « fuir » dans toutes vos responsabilités de maman, épouse et de partager des charges financières pour ne pas «entendre» ce qui crie dans votre cœur?



Vous aimeriez découvrir et vivre du job qui vous colle à la peau?



Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, je peux vous aider!



Je suis experte en transition de carrière au féminin et j'accompagne mes clientes à découvrir ET vivre du job qui leur colle à la peau.



Expatriée depuis 8 ans (Belgique, Chine, Etats-Unis), je possède plus de 15 ans d’expérience professionnelle en transition de carrière et mobilité internationale.



Fondatrice du cabinet Femmes de challenges, formée au Canada et en France, j'accompagne les femmes audacieuses qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau.



Je vous invite à visiter :Array



Vous pouvez également communiquer avec moi par courriel au delphine@femmesdechallenges.com



J'ai très envie de vous aider à découvrir le job qui vous colle à la peau et vous voir en vivre pleinement! :-)



Spécialisations : Changement de carrière, carrière d'expatriées et de femme entrepreneure



Mes compétences :

Change Management

Coaching

Management

Organizational development

Reconversion professionnelle

Réorientation professionnelle

Transition professionnelle