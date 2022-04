Madame, Monsieur,



aujourd'hui je réalise les plans de ferraillage et de coffrage en 2D ou 3D (IFC / BIM) via les logiciels d'Autodesk et de Graitec (Advance,Arche Ossature) et j'assiste l'ingénieur dans les calculs aux Eurocodes. Je sais encadrer les dessinateurs afin de les faire monter en compétences, animer les réunions de chantier et suivre l'avancement et les visas. J'interviens si besoin jusqu'à la réception des ouvrages.

Depuis presque 20 ans dans le domaine de la Construction, bâtiment et industriel, en structure, en fluides et architecture, je m'attache à optimiser les résultats techniques et financiers (ex:poids d'aciers vis-à-vis des décaissés des salles de bains...) en respect des Eurocodes, RT2012, Accessibilité PMR, etc.; En marchés publics ou privés.



Réactive, rigoureuse et attentive aux enjeux et aux autres, je souhaite intégrer une équipe dynamique et suis à votre disposition pour dessiner nos projets communs.



Delphine BONNAMOUR



Mes compétences :

Aisance relationelle

BIM

Autodesk Revit

ADVANCE ARCHE OSSATURE

AUTOCAD

DAO